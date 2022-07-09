Глава Минтранса России заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде

Виталий Савельев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Калининград не окажется в транспортной блокаде, заявил министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев на форуме "Территория смыслов" в субботу, 9 июля 2022 года.

"Точно нет", - подчеркнул Савельев, отвечая на соответствующий вопрос модератора форума.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой, но примет жесткие меры, если проблема с Калининградским транзитом не решится в скором времени.

Напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что транспортная блокада региона странами Прибалтики приведет к серьезному удару по их экономике, вызванному ответными санкциями России.

Политик выразил уверенность, что экономический ответ России – это "эффективная и крайне разрушительная" мера, "сравнимая с нейтронным оружием". И если РФ ее применит, то "половины экономики Литвы не будет", заключил глава Калининградской области.