США и ЕС обсуждают "дипломатические" пути урегулирования конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты и их ключевые союзники из Евросоюза проводят тайные консультации по вопросу применения "дипломатических методов" для завершения конфликта на Украине, сообщает немецкая газета Welt.

Журналисты не привели подробностей о том, какие именно варианты рассматриваются, однако утверждают, что сам факт обсуждения связан с настроениями европейских избирателей, большинство из которых считают необходимыми мирные переговоры по урегулированию ситуации.

Как ранее писал сайт kp.ru, посольство России в Вашингтоне заявило, что поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars являются попыткой Соединенных Штатов затянуть конфликт.

Напомним, президент Незалежной Владимир Зеленский назвал главное, по его мнению, условие окончания конфликта на Украине. Глава государства выразил уверенность, что конфликт закончится до конца 2022 года в случае, если Запад "вовремя отправит оружие".