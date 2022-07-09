Путин не прибудет на похороны экс-премьера Японии Абэ

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на церемонии прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который накануне скончался от огнестрельных ранений, полученных при нападении на него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Путин - нет. Остальное зависит от протокольных правил", - уточнил пресс-секретарь главы государства о возможном присутствии российских политиков на похоронах экс-главы японского правительства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Синдзо Абэ похоронят на его малой родине – в городе Симоносеки, расположенного в префектуре Ямагути. Траурное мероприятие пройдет во вторник, 12 июля 2022 года.

Напомним, покушение на жизнь политика произошло утром в пятницу, 8 июля 2022 года, во время предвыборного выступления перед избирателями. От полученных травм Абэ скончался спустя несколько часов. Нападавшего задержали на месте преступления. Он признался в содеянном.