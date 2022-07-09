Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Анголы Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу в связи со смертью бывшего главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил роль душ Сантуша в истории ангольской государственности и развитие дружественных отношений России и Анголы.

"Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом", - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким умершего политика и всему народу Анголы.

Напомним, Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в возрасте 79 лет. Экс-глава государства скончался в больнице в Барселоне после продолжительной болезни.

Жозе Эдуарду душ Сантуш был вторым президентом Анголы, многодетным отцом и неординарной личностью на политическом небосклоне страны. Его называют "архитектором мира", поскольку именно он положил конец кровавой междоусобице в Анголе.