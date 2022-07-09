Захарова заявила, что Госсекретарь США Блинкен сочиняет небылицы об изоляции Лаврова на G20

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова на совещании глав МИД (СМИД) Группы двадцати, чтобы оправдать собственный провал. Об этом написала сегодня, 9 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

"Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав некоторые мероприятия форума, где большинство о вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать свой провал, сочиняете небылицы", - подчеркнула дипломат.

Также она добавила, что те, кого Блинкен просит “изолировать Россию”, смеются ему в спину. Кроме этого, официальный представитель МИД РФ считает, что “нынешняя администрация обречена на бесславный конец”.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров накануне принял участие в совещании глав МИД Группы двадцати на индонезийском острове Бали. На полях СМИД G20 глава российского дипломатического ведомства провел ряд двусторонних встреч.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия готова договариваться с США по теме диппредставительств. Официальный представитель МИД РФ заявила, что на каждый враждебный шаг США в адрес России последует реакция.