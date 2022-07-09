Спикер парламента Шри-Ланки, который мог временно возглавить страну, ушел в отставку

Протесты в Шри-Ланке, фото: кадр с видео

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена решил уйти в отставку, сообщил в соцсетях сегодня, 9 июля, глава партии "Конгресс мусульман Шри-Ланки" Рауфф Хаким.

Ранее Хаким заявил, что спикер парламента станет новым временным главой страны после того, как партийные лидеры призвали премьера и президента уйти в отставку.

"Поправка к моему прошлому сообщению о достигнутом консенсусе просить премьер-министра и президента уйти в отставку. Консенсуса нет, так как премьер-министр не согласен. Спикер, однако, решил написать главе государства и премьер-министру с просьбой уйти в отставку в соответствии с подавляющим большинством голосов", - уточнил Хаким в соцсетях.

Ранее kp.ru сообщал, что протесты набирают силу в переживающей тяжелейший экономический кризис Шри-Ланке. В субботу, 9 июля 2022 года, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы