Глава Минтранса Савельев сообщил, что самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет МС-21 в ближайшее время поступит в авиапарк "Аэрофлота", сообщил министр транспорта Виталий Савельев, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Мы его увидим с вами, он в ближайшее время поступит в парк "Аэрофлота", - уточнил глава ведомства.

Он также добавил, что МС-21 является "сверхпередовым самолетом, который может занять хорошую нишу".

Напомним, МС-21-300/310 – среднемагистральный самолет нового поколения, его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Отличительная особенность самолета - крыло, выполненное из композиционных материалов российского производства.

Ранее эксперты назвали преимущества новейшего российского самолета МС-21 перед зарубежными аналогами. В частности, отмечалось, что у композитного крыла высокая прочность, и при этом оно легкое. Это дает серьезную экономию в весе, что очень важно для авиации.