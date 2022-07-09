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В мире9 июля 2022 13:06

Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с обеспечением безопасности экс-премьера Японии Абэ

Об этом глава полиции Томоаки Онидзука заявил на пресс-конференции
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ

Фото: REUTERS

Глава полиции префектуры Нара, где было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности убитого политика.

"Нельзя отрицать, что там имели место проблемы с безопасностью", - заявил глава полиции Томоаки Онидзука в ходе пресс-конференции.

Также он добавил, что это является “непростительным варварством, когда в процессе предвыборной кампании целью убийства выбирается экс-премьер".

Напомним, нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля 202 года в японском городе Нара в ходе его уличного выступления. Нападавший сделал два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния примерно десять метров.

Абэ был доставлен в больницу медуниверситета Нары, а спустя пять часов он умер. Политику шел 68-й год.