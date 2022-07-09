Посольство России сообщило об отсутствии угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Находящимся на отдыхе в Шри-Ланке туристам из РФ, а также сотрудникам посольства России ничто не угрожает, об их эвакуации в связи с политическими беспорядками в стране речи не идет. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве России в Коломбо.

"Угрозы безопасности сотрудникам посольства и туристам из РФ, которые находятся в Шри-Ланке, как и другим иностранцам, нет, - уточнил собеседник агентства. - Вопрос о возможной эвакуации российских граждан не стоит. Беспорядки происходят в столице страны Коломбо, в то время как ситуация на побережье островного государства, где находятся курорты и центры туризма, остается спокойной".

Ранее kp.ru сообщал, что протесты набирают силу в переживающей тяжелейший экономический кризис Шри-Ланке. В субботу, 9 июля 2022 года, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы.