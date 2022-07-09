Медведев заявил, что с Россией стали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С Россией теперь считаются по-настоящему - как с Советским Союзом, а в чем-то, судя по набору санкций, и серьезнее, полагает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который обозначил целями военной спецоперации защиту населения Донбасса, а также "демилитаризацию и денацификацию Украины". Они, как отметил Медведев, "будут достигнуты", но есть еще одна задача, которая, как он уверен, "уже решена".

"С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций", - отметил Медведев в Телеграм-канале.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2022 года можно прочитать здесь.