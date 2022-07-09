Губернатор Куйвашев пригласил Вассермана в Екатеринбург после заявления об ЛГБТ-сообществе в городе

Евгений Кувайшев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев отреагировал на заявление депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана о том, что в Екатеринбурге “процветает тяга к гомосексуализму”. Ответ магистру “Своей игры” глава российского региона дал в соцсети “ВКонтакте”.

“Что ж, с одной стороны, приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы называем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр "Своей игры" вновь показал, что эрудиция и ум - разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где ежегодно увеличивается число многодетных семей, мне непонятно”, - отметил Куйвашев в соцсети.

Также губернатор пригласил Вассермана посетить Екатеринбург и рассказать, чем город отличается от других.

Ранее ural.kp.ru писал, что Куйвашев вступился за уральцев после оскорблений Владимира Соловьева. Глава Свердловской области заявил, что гордится жителями Екатеринбурга.