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Общество9 июля 2022 14:11

Губернатор Куйвашев пригласил Вассермана в Екатеринбург после заявления об ЛГБТ-сообществе в городе

Ранее Вассерман отметил, что в Екатеринбурге “процветает тяга к гомосексуализму”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Евгений Кувайшев

Евгений Кувайшев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев отреагировал на заявление депутата Госдумы РФ Анатолия Вассермана о том, что в Екатеринбурге “процветает тяга к гомосексуализму”. Ответ магистру “Своей игры” глава российского региона дал в соцсети “ВКонтакте”.

“Что ж, с одной стороны, приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы называем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр "Своей игры" вновь показал, что эрудиция и ум - разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где ежегодно увеличивается число многодетных семей, мне непонятно”, - отметил Куйвашев в соцсети.

Также губернатор пригласил Вассермана посетить Екатеринбург и рассказать, чем город отличается от других.

Ранее ural.kp.ru писал, что Куйвашев вступился за уральцев после оскорблений Владимира Соловьева. Глава Свердловской области заявил, что гордится жителями Екатеринбурга.