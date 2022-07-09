Турция рассчитывает на подвижки в решении вопроса с вывозом украинского зерна Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил сегодня, 9 июля, что рассчитывает в ближайшее время на определенные подвижки в вопросе создания так называемого зернового коридора по вывозу по Черному морю украинского зерна.

"В ближайшее время рассчитываем на некоторые положительные изменения в вопросе создания зернового коридора", - цитирует министра телекомпания CNN Turk.

Как считает глава Минобороны Турции, Анкара прилагает требуемые усилия для решения проблемы разблокирования украинского экспорта.

"В украинских портах накопились миллионы тонн зерновых. Мы беседуем с представителями, России, Украины и ООН, предпринимаем все от нас зависящее на четырехсторонних переговорах для безопасных поставок миллионов тонн зерна и иных видов продовольствия", - уточнил Акар.

Ранее делегации Минобороны России и Турции обсудили вывоз зерна из портов Украины. По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении консультаций.