American Thinker: страны Запада недооценили волю России к победе в спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и их союзники пошли на авантюру, решив проигнорировать интересы РФ по членству Украины в НАТО и спровоцировав конфликт, пишет издание The American Thinker.l

Как считает автор публикации Джаред Петерсон, у западных стран в этом регионе никогда не было столько значимых стратегических интересов, чтобы доводить ситуацию до эскалации. При этом политики, которые говорят, что не предвидели такого развития событий, несмотря на всю предысторию, показывают себя "полными дураками".

"Русские не будут побеждены - и точка. По той простой причине, что Украина значит для них намного больше, чем для нас", - подчеркнул он, добавив, что Россия предпримет все возможное, чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2022 года можно прочитать здесь.