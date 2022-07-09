МИД России назвал события в Шри-Ланке внутренним делом страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД России назвал внутренним делом ситуацию в Шри-Ланке и пожелал скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса.

"Это является внутренним делом. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса", - сказали РИА Новости в российском МИДе.

Ранее kp.ru сообщал, что протесты набирают силу в переживающей тяжелейший экономический кризис Шри-Ланке. В субботу, 9 июля 2022 года, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы.

Также ранее посольство России сообщило об отсутствии угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке. Вопрос о возможной эвакуации россиян не стоит, уточнили в диппредставительстве. Беспорядки происходят в столице страны Коломбо, в то время как ситуация на побережье островного государства, где находятся курорты и центры туризма, остается спокойной, пояснили в посольстве.