The Telegraph: Зеленский разозлился на главкома ВСУ из-за разгрома в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился на своего генерала из-за поражений украинской армии в Донбассе, пишет издание The Telegraph.

Ранее глава Зеленский отчитал главнокомандующего ВС республики Валерия Залужного за введение жестких ограничений на передвижение призывников и резервистов. Он подверг критике военное руководство за такие меры и отметил, что они вызвали общественные споры.

Как считает обозреватель The Telegraph Джеймс Килнер, реакция Зеленского продемонстрировала разочарование и напряженность, которые царят в высших эшелонах киевской власти из-за провалов на фронте.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2022 года можно прочитать здесь.