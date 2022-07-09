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В мире9 июля 2022 17:11

Президент Шри-Ланки уйдет в отставку с должности 13 июля 2022 года

Об этом сообщил ланкийский портал со ссылкой на спикера парламента
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Беспорядки в Шри-Ланке, фото: кадр с видео

Беспорядки в Шри-Ланке, фото: кадр с видео

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с должности главы государства 13 июля 2022 года. Об этом со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену сообщил сегодня, 9 июля, ланкийский новостной портал Newswire.

Как уточняется, Раджапакса сообщил спикеру о своем соответствующем решении.

Ранее kp.ru сообщал, что протесты набирают силу в переживающей тяжелейший экономический кризис Шри-Ланке. В субботу, 9 июля 2022 года, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы.

Также ранее посольство России сообщило об отсутствии угрозы российским дипломатам и туристам в Шри-Ланке. Вопрос о возможной эвакуации россиян не стоит, уточнили в диппредставительстве. Беспорядки происходят в столице страны Коломбо, в то время как ситуация на побережье островного государства, где находятся курорты и центры туризма, остается спокойной, пояснили в посольстве.