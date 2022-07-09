Новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Фото: REUTERS

Новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на должность премьер-министра страны, говорится в сообщении издания Evening Standart.

"Канцлер Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на замену Бориса Джонсона на Даунинг-стрит и дал обещание "стабилизировать корабль" на должности премьер-министра", - сообщила газета.

Напомним, сегодня, 9 июля, о своих планах стать главной Консервативной партии и премьером страны заявил руководитель минтранса Британии Грант Шаппс.

Ранее эксперт отметил, что заигравшийся в войнушку на Украине премьер Великобритании Борис Джонсон “профукал” экономику своей страны. При этом, по его мнению, Зеленский потеряет надежного старшего спарринг-партнера и чуткого руководителя. Но общая линия Запада на конфронтацию с Россией после Джонсона не изменится.