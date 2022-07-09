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В мире9 июля 2022 17:48

Новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

При этом он дал обещание “стабилизировать корабль”
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Фото: REUTERS

Новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на должность премьер-министра страны, говорится в сообщении издания Evening Standart.

"Канцлер Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на замену Бориса Джонсона на Даунинг-стрит и дал обещание "стабилизировать корабль" на должности премьер-министра", - сообщила газета.

Напомним, сегодня, 9 июля, о своих планах стать главной Консервативной партии и премьером страны заявил руководитель минтранса Британии Грант Шаппс.

Ранее эксперт отметил, что заигравшийся в войнушку на Украине премьер Великобритании Борис Джонсон “профукал” экономику своей страны. При этом, по его мнению, Зеленский потеряет надежного старшего спарринг-партнера и чуткого руководителя. Но общая линия Запада на конфронтацию с Россией после Джонсона не изменится.