Tagesspiegel: на вечеринке с участием канцлера ФРГ Шольца женщинам подмешивали наркотики изнасилования

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Как минимум восемь женщин пострадали после закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии с участием ее бывшего лидера – канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

В соответствии с данными, полученным из переписки членов партии, “пострадали восемь человек, один случай был подтвержден проверкой”.

Инцидент произошел 1 июня 2022 года на традиционном мероприятии партии. Там находились депутаты и сотрудники СДПГ в бундестаге и избирательных округах, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Одна из участников вечеринки, 21-летняя девушка, пожаловалась на плохое самочувствие. При этом она рассказала, что не употребляла на мероприятии алкоголь. Приблизительно в 21.30 ей стало плохо,возникло головокружение. Утром следующего дня она не могла вспомнить, что происходило накануне.

Как отмечает издание, причиной потери памяти у нескольких участниц вечеринки могли стать наркотики изнасилования. Такого рода вещества иногда подмешивают жертвам в напитки, чтобы сделать их беспомощными.

Ранее kp.ru писал, что британское правительство теряет министров из-за скандала с сексуальными домогательствами мужчины к мужчинам.

Также ранее ранее эксперт kp.ru прокомментировал отставку Бориса Джонсона, отметив, что заигравшийся в войнушку на Украине премьер Великобритании “профукал” экономику своей страны. При этом, по его мнению, Зеленский потеряет надежного старшего спарринг-партнера и чуткого руководителя. Но общая линия Запада на конфронтацию с Россией после Джонсона не изменится.