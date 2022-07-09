Минобороны России сообщило, что боевики нацбатальона "Айдар" разместили вооружение в школах ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Националистические группировки Украины разместили вооружения в школах Зализного и Нью-Йорка (ДНР), сообщил сегодня, 9 июля, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Зализном Донецкой Народной Республики в школе № 13 (улица Петровского) дислоцированы боевики нацбатальона "Айдар", на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки, при этом местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически их используют в качестве "живого щита", - рассказал он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2022 года можно прочитать здесь.