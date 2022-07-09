Несколько сотен человек эвакуировали из ТЦ “Речной” в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько сотен человек были эвакуированы сегодня, 9 июля, из торгового центра "Речной", находящегося на севере Москвы из-за угрозы взрыва, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и кинологи.

Ранее сообщалось, что около 7 тысяч человек эвакуировали из ТЦ "Афимолл" в Москве из-за задымления. Уточнялось, что произошло возгорание жировых отходов в вентиляции в одном из кафе на первом этаже ТЦ. В результате инцидента тогда никто не пострадал.

Также ранее десять человек эвакуировали из дома на севере Москвы из-за похожего на гранату предмета. "Граната" оказалась муляжом.

Кроме этого, ранее из почтового отделения в центре Москвы эвакуировали 14 посетителей. Там обнаружили боекомплект в почтовом отправлении.