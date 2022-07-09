Spiegel: Германия нашла в Норвегии поставщика боеприпасов для зенитных установок Gepard для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии нашло в Норвегии производителя, который сможет поставить дополнительные боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard для отправки Киеву, сообщил сегодня, 9 июля, журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Уточняется, что ранее поставка боеприпасов была проблематичной, но сейчас ведомство канцлера нашло производителя в Норвегии. Изначально немецкие власти хотели получить боеприпасы из Южной Америки, но поставки оттуда не одобрила страна-производитель - Швейцария.

Также журнал отмечает, что если все пойдет по плану, первые ЗСУ Gepard будут поставлены на Украину уже в текущем месяце.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июля 2022 года можно прочитать здесь.