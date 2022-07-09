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Политика9 июля 2022 19:53

Захарова прокомментировала решение главы Финляндии о заграждениях на границе с Россией

Ранее президент Финляндии утвердил поправки, разрешающие установку заграждений на границе с РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий по решению президента Финляндии Саули Ниинистё, утвердившего поправки, которыми разрешается установка заграждений на границе с Россией.

"Частокол, профнастил или евроштакетник?" - задалась вопросом Захарова в своем Телеграм-канале.

"В национальное законодательство добавятся положения о строительстве барьеров в приграничной зоне", - уточняется в заявлении МВД Финляндии. Также указывается, что закон начнет действовать с 15 июля 2022 года. Как считают финские власти, благодаря строительству заборов уровень безопасности страны повысится.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала призыв Моравецкого к Норвегии поделиться нефтегазовыми доходами с Украиной. Ранее глава польского правительства заявил о гигантских прибылях Осло от продажи энергоносителей.