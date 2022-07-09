Самолет Л-410 с 17 парашютистами аварийно сел в Подмосковье

Самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье, никто не пострадал. Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет с 17 парашютистами экстренно сел на поле в Подмосковье в субботу 9 июля. Аварийную посадку пилотам пришлось совершить из-за неисправности одного из двигателей.

Речь идет о самолете Л-410. Это легкий двухмоторный самолет, который может перевозить до 19 человек. На борту, кроме 17 парашютистов, были два члена экипажа.

«Из-за неисправности правого двигателя самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи аэродрома Большое Грызлово», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что двигатель у самолета отказал сразу же после взлета. Пилоты и парашютисты не пострадали, на земле также нет жертв и разрушений. Самолет получил незначительные поврежедения.

Ранее сообщалось, что 24 июня в 03:18 на территории Рязани в районе Михайловского шоссе упал военный транспортный самолет Ил-76. Погибли пять человек. Сообщалось, что во время учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил неисправность двигателя и решил посадить самолет на грунт.

В апреле 2022 года Саратовской области упал вертолет, один человек погиб.