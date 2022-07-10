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В мире9 июля 2022 21:11

Два человека погибли в перестрелке на парковке в американском Милуоки

Стрельба началась после ссоры в магазине
Мария ПАВЛОВА
В США двое погибли после перестрелки на парковке.

В США двое погибли после перестрелки на парковке.

Фото: REUTERS

Два человека погибли в перестрелке на парковке супермаркета в Милуоки (штат Висконсин, США). Инцидент произошел в субботу 10 июля около 10.25 (18.25 по московскому времени).

Перестрелка началась после того, как в магазине произошла ссора и перепалка. Подробности рассказывает телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что в результате стрельбы погиб охранник супермаркета. Второй погибший – мужчина, личность которого устанавливают правоохранительные органы. Является ли он случайной жертвой или это и есть стрелок, не уточняется. Полиция устанавливает личность погибшего и проводит расследование.

Ранее пять человек погибли, 16 доставлены в медицинские учреждения в результате стрельбы на параде 4 июля в пригороде Чикаго. Также сообщалось, что три человека погибли при стрельбе на заводе Columbia Machine в США.

Напомним, в пятницу 8 июля неизвестный выстрелил в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ когда он выступал в городе Нара. Раненого Синдзо Абэ госпитализировали, он умер не приходя в сознание. Синдзо Абэ было 67 лет.