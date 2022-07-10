Бывшие главы МИД и минздрава Великобритании Хант и Джавид выдвинут свои кандидатуры на пост премьера

В борьбу за пост премьер-министра Великобритании включились два бывших министра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В борьбу за пост премьер-министра Великобритании намерены включиться два бывших министра. Это экс-глава британского минздрава Саджид Джавид и бывший глава МИД Джереми Хант. Об этом в субботу 9 июля сообщает издание Telegraph.

Хант видит свое главное достоинство в том, что пока он единственный из кандидатов на пост премьера, кто не работал в правительстве Джонсона.

«Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать», - цитирует газета Джереми Ханта.

Саджид Джавид считает, что британские консерваторы в последнее время «сбились с пути» и намерен это исправить.

«Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого», - заявил он.

Ранее новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера. Он дал обещание «стабилизировать корабль».

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе с поста.