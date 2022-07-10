Daily Telegraph: Борис Джонсон намерен уйти из политики после отставки

Джонсон намерен уйти из политики после отставки с поста премьер-министра. Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, намерен уйти из политики. Об этом в субботу 9 июля пишет The Daily Telegraph.

По информации издания, премьер-министр не видит необходимости участвовать в очередных парламентских выборах. В случае ухода из политики Джонсон может заняться публицистикой, например, дописать книгу об Уильяме Шекспире, за которую получил аванс от издательства еще до того, как стал министром иностранных дел, или выступать с лекциями.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании.

Ранее сообщалось, что новый глава Минфина Британии Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера. Он дал обещание «стабилизировать корабль».

Также на пост премьер-министра собираются выдвинуть свои кандидатуры бывшие главы МИД и минздрава Великобритании Джереми Хант и Санджи Джавид.