Сенатор Пушков заявил, что Запад переоценил свои возможности по поддержке Украины

Алексей Пушков считает, что Запад переоценил свои возможности в поддержке Украины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западные страны недостаточно трезво оценивают свои возможности по поддержке Украины и не смогут на том же уровне оказывать помощь Киеву длительное время. Об этом заявил в субботу 9 июля российский сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом», - написал сенатор в Telegram.

Политик подчеркнул, что западные лидеры зачастую раздают обещания в расчете на внешний эффект, но не принимают в расчет реальные ресурсы, которыми располагают их страны, при этом «не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, то Германия будет помогать Украине финансово и оружием, пока она в этом нуждается.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США делают недостаточно для поддержки Украины и рассказал, что еще могут сделать Соединенные Штаты для Киева.