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Политика10 июля 2022 0:54

Сенатор Пушков заявил, что Запад переоценил свои возможности по поддержке Украины

Пушков предположил, то Запад гонится за внешним эффектом, обещая Украине бесконечную поддержку
Мария ПАВЛОВА
Алексей Пушков считает, что Запад переоценил свои возможности в поддержке Украины.

Алексей Пушков считает, что Запад переоценил свои возможности в поддержке Украины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западные страны недостаточно трезво оценивают свои возможности по поддержке Украины и не смогут на том же уровне оказывать помощь Киеву длительное время. Об этом заявил в субботу 9 июля российский сенатор Алексей Пушков.

«Давая обещания Украине поддерживать ее «столько, сколько потребуется», западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом», - написал сенатор в Telegram.

Политик подчеркнул, что западные лидеры зачастую раздают обещания в расчете на внешний эффект, но не принимают в расчет реальные ресурсы, которыми располагают их страны, при этом «не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран».

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, то Германия будет помогать Украине финансово и оружием, пока она в этом нуждается.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США делают недостаточно для поддержки Украины и рассказал, что еще могут сделать Соединенные Штаты для Киева.