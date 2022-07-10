Экономика Кипра оказалась в тупике из-за антироссийских санкций

На Кипре жалуются на последствия антироссийских санкций. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Экономика Кипра «висит на волоске» после того, как страна присоединилась к западным антироссийским санкциям. Об этом пишет журнал L'Espresso.

По информации издания, из-за сокращения присутствия российских туристов Кипр может потерять более 600 миллионов евро. Отмечается, что экономика острова страдает не только из-за отсутствия туристов из России, которые были готовы «тратить больше всех», но и из-за прекращения сотрудничества с российскими инвесторами, которые были готовы вкладываться в долгосрочные проекты на Кипре.

Ранее Украина упростила процедуру конфискации активов попавших под санкции россиян.

Также сообщалось, что власти Канады расширили список антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены в отношении новостного агентства Regnum и Роскомнадзора. Канада также ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него. Кроме того, власти Канады внесли в санкционный список Патриарха Кирилла.

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