Посол Мирошник рассказал о ходе наступления на Северск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подразделения союзных войск продолжают наступление на Северск. О ходе наступления рассказал посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

По словам Мирошника, союзные войска взяли населенный пункт Григоровка, ведется освобождение Серебрянки.

Посол отметил, что, по словам жителей Северска, боевики украинских националистических формирований тайно покидают город, понимая, то не смогут долго сдерживать наступление союзных войск. В то же время в пригороде Северска боевики пытаются наскоро создать укрепрайон.

«Отходя боевики пытаются обстреливать уже освобождённые территории», - написал Мирошник в Telegram. В частности, были «прилеты» по пригороду Лисичанска Новодружеску, отметил посол.

Ранее в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали об обстреле Алчевска из американской РСЗО HIMARS.

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