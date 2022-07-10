Эксперты предрекли обнищание миллионов британцев из-за роста цен на энергоносители

Британцам предрекли обнищание из-за цен на электричество. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Миллионы британских домохозяйств могут оказаться за чертой бедности из-за непосильных счетов за электроэнергию. Об этом пишет The Daily Mail, основываясь на прогнозах консалтинговой компании Cornwall Insight.

По прогнозам компании, цена на газ и электроэнергию для потребителей к началу 2023 году может дойти до 3364 фунтов стерлингов. Сейчас она составляет 1971 фунт стерлингов.

Издание напоминает, что британские домохозяйства уже сталкиваются с проблемами из-за роста цен на топливо и продукты питания. В прогнозируемых консалтинговой компанией условиях людям потребуется помощь от государства, чтобы пережить «катастрофическую» зиму, считает The Daily Mail.

Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что рост цен на бензин и инфляции стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине.

Также сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.