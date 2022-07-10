Застреливший экс-премьера Японии Абэ пытался сделать бомбу

Задержанный за убийство бывшего премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу. Фото: REUTERS

Тэцуя Ямагами, смертельно ранивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, пытался сделать бомбу. В этом он признался во время допросов в правоохранительных органах, сообщает агентство Кyodo. Также мужчина признался, что он «сделал несколько пистолетов».

Сообщается, что полиция нашла в доме Ямагами несколько единиц огнестрельного оружия, похожего на самодельное. Также сообщается, что утром в воскресенье 10 июля дело Ямагами передано в прокуратуру.

Напомним, в пятницу 8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение.

Политик был тяжело ранен во время предвыборного выступления, он умер в больнице не приходя в сознание. Стрелявшего задержали, он рассказал о причинах, по которым напал на политика. По словам Ямагами, его семья разорилась из-за деятельности Абэ.

Кем был Синдзо Абэ, читайте здесь на kp.ru.