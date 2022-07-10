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В мире10 июля 2022 3:28

Застреливший экс-премьера Японии Абэ пытался сделать бомбу

У Тэцуя Ямагами изъяли похожее на самодельное огнестрельное оружие
Мария ПАВЛОВА
Задержанный за убийство бывшего премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу.

Задержанный за убийство бывшего премьера Японии признался, что пытался сделать бомбу.

Фото: REUTERS

Тэцуя Ямагами, смертельно ранивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, пытался сделать бомбу. В этом он признался во время допросов в правоохранительных органах, сообщает агентство Кyodo. Также мужчина признался, что он «сделал несколько пистолетов».

Сообщается, что полиция нашла в доме Ямагами несколько единиц огнестрельного оружия, похожего на самодельное. Также сообщается, что утром в воскресенье 10 июля дело Ямагами передано в прокуратуру.

Напомним, в пятницу 8 июля на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение.

Политик был тяжело ранен во время предвыборного выступления, он умер в больнице не приходя в сознание. Стрелявшего задержали, он рассказал о причинах, по которым напал на политика. По словам Ямагами, его семья разорилась из-за деятельности Абэ.

Кем был Синдзо Абэ, читайте здесь на kp.ru.