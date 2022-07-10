Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подразделения союзных войск продолжают наступление на Северск. О ходе наступления рассказал посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. По словам Мирошника, союзные войска взяли населенный пункт Григоровка, ведется освобождение Серебрянки, а боевики украинских националистических формирований тайно покидают Северск, понимая, то не смогут долго сдерживать наступление союзных войск.

Отремонтированные в Канаде турбины «Северного потока» будут возвращены в Германию. Это подтвердил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, подчеркнув, что такое решение принято, чтобы обеспечить европейским странам доступ к надежному и доступному источнику энергии.

На освобожденных территориях в Донбассе могут пройти трибуналы по преступлениям украинских войск. Такую возможность допустила помощник главы ЛНР Леонида Пасечника Анна Сорока, говоря о расследовании пожара в интернате для престарелых и инвалидов в городе Кременная в Донбассе.

Как минимум восемь женщин пострадали от «наркотиков изнасилования» после закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии с участием ее бывшего лидера – канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Западные страны недостаточно трезво оценивают свои возможности по поддержке Украины. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, подчеркнув, что западные лидеры раздают обещания в расчете на внешний эффект.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, намерен уйти из политики. Джонсон может вернуться к публицистике, читать лекции или дописать книгу о Шекспире, пишут британские СМИ.

Тэцуя Ямагами, смертельно ранивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, пытался сделать бомбу. В этом он признался на допросах. Полиция нашла в доме Ямагами несколько единиц огнестрельного оружия, похожего на самодельное. Утром в воскресенье 10 июля дело Ямагами передано в прокуратуру.