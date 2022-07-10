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Общество10 июля 2022 4:09

Что произошло в ночь на 10 июля

Российский сенатор Пушков заявил, что Запад переоценил свои ресурсы по поддержке Украины
Мария ПАВЛОВА
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подразделения союзных войск продолжают наступление на Северск. О ходе наступления рассказал посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник. По словам Мирошника, союзные войска взяли населенный пункт Григоровка, ведется освобождение Серебрянки, а боевики украинских националистических формирований тайно покидают Северск, понимая, то не смогут долго сдерживать наступление союзных войск.

Отремонтированные в Канаде турбины «Северного потока» будут возвращены в Германию. Это подтвердил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, подчеркнув, что такое решение принято, чтобы обеспечить европейским странам доступ к надежному и доступному источнику энергии.

На освобожденных территориях в Донбассе могут пройти трибуналы по преступлениям украинских войск. Такую возможность допустила помощник главы ЛНР Леонида Пасечника Анна Сорока, говоря о расследовании пожара в интернате для престарелых и инвалидов в городе Кременная в Донбассе.

Как минимум восемь женщин пострадали от «наркотиков изнасилования» после закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии с участием ее бывшего лидера – канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Западные страны недостаточно трезво оценивают свои возможности по поддержке Украины. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, подчеркнув, что западные лидеры раздают обещания в расчете на внешний эффект.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей отставке, намерен уйти из политики. Джонсон может вернуться к публицистике, читать лекции или дописать книгу о Шекспире, пишут британские СМИ.

Тэцуя Ямагами, смертельно ранивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, пытался сделать бомбу. В этом он признался на допросах. Полиция нашла в доме Ямагами несколько единиц огнестрельного оружия, похожего на самодельное. Утром в воскресенье 10 июля дело Ямагами передано в прокуратуру.