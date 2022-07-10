В Испании выявили десять лживых заявлений саммита НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва проанализировал заявление, которое было сделано по итогам прошедшего в Мадриде саммита Североатлантического альянса, указав на обнаружение в нем десяти лживых утверждений.

Обозреватель издания назвал лживым утверждение организации о ее оборонительном характере, отметив, что НАТО всегда делало ставку на военную эскалацию. Также он указал на лживость заявления о том, что президента России Владимира Путина имеются империалистические планы.

«Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, - абсолютная ложь», - написал автор статьи, отметив, что с 1949 года НАТО расширяется, окружая Россию.

По его словам, ложным стало и заявление о сплоченности союзников по блоку, а также то, что Россия является главной угрозой альянса. Автор также заявляет, что Китай не является вызовом ценностям альянса.

«Неужели никто не понимает серьезность таких заявлений? Разве непонятно, что это враждебные и провокационные заявления?» - заявил обозреватель издания.

Лживым Сильва назвал и утверждение о том, что альянс сможет защитить каждый сантиметр своей территории. По его словам, такое заявление звучит не просто лживо, но и агрессивно.

Журналист также считает ложью обсуждение странами – членами блока климатических изменений, указывая на то, что Пентагон несет большую ответственность, чем кто-либо, за выброс парниковых газов. Такой же ложью обозреватель назвал заявление о планах по борьбе с терроризмом и угрозой миграции.

«На протяжении нескольких сотен лет колониальной и неоколониальной политики эти страны не только расхищали природные ресурсы …, но и для эффективности процесса провоцировали напряженность, свергали правительства и постоянно вмешивались во внутреннюю политику», - заявил он.

Сильва также обратил внимание на заявления об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП стран-участниц НАТО, также назвав это ложью. Он пояснил, что премьер-министр Испании Педро Санчес уже пообещал сделать это в ближайшие десять лет, но лидеры испанских партий указали на необходимость необходимости создания новых школ и больниц.

Десятой ложью журналист назвал заявление об опасности и непредсказуемости мира. По его словам, это стало самым циничным и скандальным заявлением. «Именно из-за политики таких организаций, как НАТО, мир становится опаснее», - заключил он.