Шольц предрек Германии проблемы с энергетикой в ближайшие годы Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что проблему энергобезопасности Германии не удастся решить на протяжении многих месяцев и даже лет.

«Сейчас мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это не изменится в течение следующих нескольких недель, месяцев и даже лет», - заявил глава немецкого правительства в своем видеообращении.

Шольц отметил, что на данный момент предпринимаются все необходимые шаги для того, чтобы закрыть потребности Германии в топливе. Среди прочего канцлер ФРГ указал на строительство трубопроводов, заполнение хранилищ, осваивание альтернативных источников энергии. Как он считает, все это должно помочь в преодолении дефицита.

По его словам, на данный момент немецкое правительство не ограничивает себя целью пережить следующую зиму. Как он отметил, это первоочередная задача, однако в долгосрочной перспективе страна должна стремиться к независимости от импорта нефти, угля и газа, а также к переходу на возобновляемые источники энергии. Тем не менее немецкий канцлер не отрицает, что в скором времени гражданам страны придется столкнуться с определенными трудностями.

Напомним, ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек выступил с заявлением о том, что Германия находится в газовом кризисе, указав также на важность снижения потребления газа «везде, где это возможно».