Россияне стали чаще покупать автозапчасти «с рук» Фото: Олег ЗОЛОТО

Исследование Ozon показало, что в последнее врем 56% автомобилистов, чтобы сэкономить, выбирают детали и комплектующие «с рук» или в многопрофильные маркетплейсы. Покупки на площадках с объявлениями могут доставить много забот, предупреждают эксперты.

Автоэксперт из Хотькова, специалист по подбору запчастей Павел Чугунов объясняет, что такое решение может больно ударить по кошельку, ведь придется дважды покупать одну и туже деталь, если попадется неисправная. А гарантии, как правило, такие продавцы не дают.

- Вероятно, люди просто сравнивают все варианты и отыскивают самые дешевые, Еще одна возможная причина: людям удобно переходить по первой же ссылке, как правило это маркетплейсы, - говорит Чугунов интернете-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист предупреждает, что любая площадка проигрывает официальному магазину или автосервису. Причина в том, что часто для подбора деталей нужно знать не только модель машины, но и ее VIN-код, по которому можно определить конкретную комплектацию.

- Поиск деталей по VIN-коду возможен только в специализированных магазинах, а вот на многопрофильных площадках этого нет. К тому же, там присутствует много мелких поставщиков и убедиться в их надежности не так просто, - заключил эксперт.

Тем временем, в России планируют ужесточить ответственность за опасное вождение. Госдума уже приняла во втором чтении законопроект, который предполагает наказание при повторном нарушении правил дорожного движения, сообщает телеканал "360".

А Центробанк зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, пишет газета "Известия".