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Авто10 июля 2022 5:39

Россияне стали чаще покупать автозапчасти «с рук»

Автоэксперты предупредили об опасности покупки запчастей для машины "с рук"
Елена АКИМОВА
Россияне стали чаще покупать автозапчасти «с рук»

Россияне стали чаще покупать автозапчасти «с рук»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Исследование Ozon показало, что в последнее врем 56% автомобилистов, чтобы сэкономить, выбирают детали и комплектующие «с рук» или в многопрофильные маркетплейсы. Покупки на площадках с объявлениями могут доставить много забот, предупреждают эксперты.

Автоэксперт из Хотькова, специалист по подбору запчастей Павел Чугунов объясняет, что такое решение может больно ударить по кошельку, ведь придется дважды покупать одну и туже деталь, если попадется неисправная. А гарантии, как правило, такие продавцы не дают.

- Вероятно, люди просто сравнивают все варианты и отыскивают самые дешевые, Еще одна возможная причина: людям удобно переходить по первой же ссылке, как правило это маркетплейсы, - говорит Чугунов интернете-изданию «Подмосковье сегодня».

Специалист предупреждает, что любая площадка проигрывает официальному магазину или автосервису. Причина в том, что часто для подбора деталей нужно знать не только модель машины, но и ее VIN-код, по которому можно определить конкретную комплектацию.

- Поиск деталей по VIN-коду возможен только в специализированных магазинах, а вот на многопрофильных площадках этого нет. К тому же, там присутствует много мелких поставщиков и убедиться в их надежности не так просто, - заключил эксперт.

Тем временем, в России планируют ужесточить ответственность за опасное вождение. Госдума уже приняла во втором чтении законопроект, который предполагает наказание при повторном нарушении правил дорожного движения, сообщает телеканал "360".

А Центробанк зафиксировал двукратный рост количества жалоб россиян на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО в марте. Это произошло на фоне подорожания запчастей и сложностей с их поставками, пишет газета "Известия".