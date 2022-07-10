Экономист рассказал о минусах снижения цен Фото: Евгения ГУСЕВА

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян рассказал о минусах снижения цен на товары и услуги.

Специалист уточнил, что при снижении цен на все подряд падает импорт, что в свою очередь создает тепличные условия для отечественного бизнеса, который таким образом лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. «Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление», - пояснил экономист в беседе с агентством «Прайм»

Как отметил Хачатурян, в результате создается ситуация, типичная для позднего Советского Союза, когда предприятия работали и производили много продукции, однако спросом такая продукция не пользовалась из-за низкого качества, а также отсутствия учета потребностей рынка. Вместо этого все гонялись за дефицитным импортом.

Еще одним минусом дефляции эксперт назвал падение конкурентоспособности экспортеров и, впоследствии, удорожание их продукции, а позже и закономерное снижение спроса. По его словам, для решения этих проблем нужно поддерживать баланс между экспортом и импортом, недопуская доминирование в любом сегменте.