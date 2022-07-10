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В мире10 июля 2022 6:11

В США усомнились в способности Запада долго оказывать помощь Украине

NYT: Запад не сможет долго поддерживать Украину на нынешнем уровне
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В США усомнились в способности Запада долго оказывать помощь Украине

В США усомнились в способности Запада долго оказывать помощь Украине

Фото: REUTERS

Возможности Соединенных Штатов и западных стран не безграничны. Об этом пишет газета The New York Times, отмечая, что Запад едва ли сможет долго оказывать военную поддержку Киеву.

«Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать. И хотя США выделили 54 млрд долларов в качестве военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 млрд долларов, когда эти будут израсходованы», - говорится в публикации.

Уточняется, что сохранять текущий уровень помощи будет тяжело на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики». Отмечается, что, по мнению аналитиков, военная помощь, одобренная ранее американским конгрессом, продлится по меньшей мере до второго квартала следующего года.

«Но вопрос в том, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов», - отмечает также издание.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Запад не будет поставлять Киеву американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для того, чтобы не провоцировать Москву.