В доме президента Шри-Ланки нашли более 17,8 млн рупий Фото: REUTERS

Протестующие нашли в доме президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы свыше 17,8 миллиона рупий (49,1 тысяча долларов), и передали найденные средства в правоохранительные органы страны. Об этом сообщается в Twitter протестного движения GotaGoGama.

«Вчера протестующие передали начальнику полицейского участка (района) Форта почти 17 850 000 рупий, найденных в доме президента», - сообщили представители движения.

Толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки днем ранее, 9 июля. Как сообщали СМИ, глава государства успел покинуть свою резиденцию всего за несколько минут до того, как внутрь ворвались недовольные его политикой люди.

Напомним, Шри-Ланка столкнулась с истощением запасов топлива. Поставки нефти прекратились на фоне задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топлива, а также отсутствия гарантий оплаты последующих поставок. Бензина не хватает даже экстренным службам. Кроме этого, отмечается дефицит импортной еды и лекарств. Как писал сайт kp.ru, экономика Шри-Ланки фактически рухнула.