Трамп считает, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на выборах Фото: REUTERS

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах 2020 года в США.

Трамп снова выступил с критикой действующего президент США Джо Байдена, который, по его слова, привел США в состояние упадка, отметив, что Штаты теперь стали «слабеющей страной, а также указав на рост цен на топливо, снижение фондовых рынков, рекордную инфляцию, потерю «энергетической независимости», неудачный вывод войск из Афганистана и другие проблемы.

«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе … могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать», - заявил экс-глава США, выступая на митинге перед своими сторонниками в Анкоридже (штат Аляска).

По его словам, «ничего бы попросту не произошло».

Напомним, накануне Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США, указав на то, что тот является комбинацией Джимми Картера и Герберта Гувера. В той же речи политик заявил, что в последние годы Соединенные Штаты изменились в худшую сторону, отметив, что страну перестали уважать на мировой арене, она пришла в упадок и превратилась в «посмешище».