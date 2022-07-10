Украинские военные обстреляли Луганск из установки, замаскированной под грузовик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Луганск из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), которая была под гражданский грузовик.

Как свидетельствует видео, на которые ссылается РИА Новости, что украинские военные обстреливали Луганск ракетами из реактивной системы залпового огня, замаскированной под грузовик. Направляющие для стрельбы спрятаны в кузове «Газели», укрытые тентом. Залп ракет производился из жилой застройки.

В дальнейшем система была уничтожена российской артиллерией вне населенного пункта, откуда велась стрельба. Кому именно принадлежала данная установка пока не ясно.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 10 июля, представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские военные с раннего утра обстреляли шесть районов Донецка, выпустив несколько снарядов калибром 155 миллиметров.