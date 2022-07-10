Видео уничтожения украинских опорных пунктов вертолетами Ка-52 показало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ опубликовало видео работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, которые в ходе проведения специальной военной операции уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В российском военном ведомстве отметили, что авиационные удары нанесли с дистанции более пяти километров. «В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ», - говорится в заявлении, сделанном пресс-службой министерства.

Напомним, накануне Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы России поразили пункт размещения иностранных наемников в Николаевской области. Также сообщалось, что в тот же день российские войска уничтожили 12 единиц военной техники в Харькове, поразили четыре украинских артиллерийских взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» в ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б» в Херсонской области.