В Германии к зиме готовят ночлежки для неспособных отапливать дома людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К зиме в Германии создают специальные залы для неспособных оплачивать отопление людей.

Как пишет Bild, подобные планы есть у властей города Людвигсхафен, расположенном в земле Рейнланд-Пфальц, где под такие помещения намерены отдать крытый спортивный центр, который раньше уже перестраивался в вакцинационный центр, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

«Все больше и больше городов в настоящее время формируют кризисные подразделения и разрабатывают планы действий в чрезвычайных ситуациях. Людвигсхафен уже создает залы, где граждане, которые больше не могут позволить себе отопление, смогут согреться», - передает издание.

В статье также сообщается о готовности начать организовывать подобные залы в населенных пунктах Нойштадт, Франкенталь и Ландау.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем видеообращении заявил, что проблему энергобезопасности Германии нельзя будет решить на протяжении многих месяцев и даже лет, отметив, что в скором времени гражданам придется столкнуться с определенными трудностями.