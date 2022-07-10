Более 100 человек пострадали на протестах в Шри-Ланке Фото: REUTERS

Число пострадавших в ходе массовых акций протестов в Шри-Ланке достигло 103 человека. Такие данные со ссылкой на представителей сферы здравоохранения страны приводит новостной портал News First.

В национальной больнице Коломбо сообщили, что по состоянию на субботу, 9 июля, 55 человек проходят стационарное лечение в медицинском учреждении. Один из пострадавших во время протестов сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Информации о погибших на данный момент нет.

Кроме того, сообщается о том, что в ходе массовых акций протестов пострадали 11 журналистов, которые освещали происходящие в районах Коломбо.

Напомним, в субботу, 9 июля, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, который успел покинуть помещение всего за несколько минут до того, как внутрь ворвались недовольные его политикой люди.

Протесты начались на фоне того, что страна столкнулась с истощением запасов топлива. Поставки нефти прекратились из-за задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топливо. В итоге бензина не хватает даже экстренным службам, возник дефицит импортной еды и лекарств.