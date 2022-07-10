Четыре взрыва прогремели в небе над Херсоном Фото: Дмитрий СТЕШИН

В воскресенье, 10 июля, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) четыре раза сработали в небе над Херсоном.

Как передает корреспондент ТАСС, предварительно, в небе над Херсоном прогремели четыре взрыва. Отмечается, что видны следы работы российских систем ПВО. Официальных подтверждений этого факта на данный момент нет.

Издание также сообщает, что на улице Перекопской в центре Херсона виден дым.

Напомним, в минувший четверг, 7 июля, российские военные предотвратили серию террористических актов в Херсоне. Тогда в силовых структурах России заявили, что диверсанты, которые намеревались осуществить теракт в Херсоне, сказали о том, что в Киев недоволен тем, что в Херсонской области не данный момент мирная жизнь, и «поэтому их основной задачей было проведение серии террористических актов для того, чтобы создать в городе атмосферу паники и хаоса».