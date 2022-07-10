В ЛДПР предложили заменить термин "президент" на "правитель" Фото: REUTERS

Представители Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выступили с инициативой заменить иностранный термин «президент» на «правитель», пока такое название должности не успело закрепиться окончательно. По словам авторов предложения, россиян гораздо привычнее словосочетание «глава государства» или термин «правитель».

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США, и много позже расползся по всему миру», - приводит РИА Новости заявление, сделанной в ЛДПР, где считают, что в России «по историческим меркам» президент «вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить».

В партии заявляют, что российским гражданам будет гораздо понятнее термины «правитель» или «глава государства», а также полагают, что тот президент, который был назначен в России в 1991 году, и действующий российский президент являются разными по статусу лицами, указывая на то, что Бориса Ельцина выбирали по Конституции РСФСР, а Владимира Путина - по Конституции РФ.