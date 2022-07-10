Шольц может потерять пост вслед за Джонсоном из-за сексуального скандала Фото: REUTERS

По меньшей мере восьмерым девушкам были подмешаны в напитки «наркотики для изнасилования» на закрытой вечеринке, на которой присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом передает немецкий портал Tagesschau, ссылаясь на данные, полученную от некоторых представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в минувшую среду, 6 июля, вечером на празднике с участием примерно 1 000 гостей в палатке-типи в канцелярии Берлина. Среди участников был и глава немецкого правительства.

Полиция сообщается, что к утру четверга, 7 июля, зарегистрировали пять пострадавших, а на данный момент идет розыск злоумышленников. Отмечается, что на мероприятии, кроме Шольца, присутствовали и другие высшие немецкие политики.

Согласно данным следствия, одна из девушек пожаловалась на головокружение, недомогание и потеряю памяти после участия на вечеринке, где она ела и пила, однако не употребляла алкоголь. Наутро девушка не смогла вспомнить прошедший день. На данный момент результатов проведенного токсикологического обследования пока нет.

Шольц на сегодняшний день не дал никак комментарий по поводу произошедшего.

Напомним, ранее некоторые немцы уже призвали канцлера ФРГ уйти в отставку, комментируя его заявление о том, что Россия использует газ как оружие.