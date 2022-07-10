Число новых случаев заражения коронавирусом в Турции выросло в пять раз за две недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции отмечено пятикратное увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние две недели. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, подчеркнув, что настоятельно рекомендует гражданам старше 50 лет получить очередную дозу вакцины от COVID-19.

Министр указал на последнюю еженедельную карту по COVID-19 за неделю с 27 июня по 3 июля текущего года, которая демонстрирует, что число заболевших увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей. «Рост за последние две недели составил почти пять раз», - заявил глава ведомства.

Коджа обратил внимание на рост случаев заражения коронавирусной инфекцией не только в Турции, но и во всем мире.

«Мы настоятельно рекомендуем лицам старше 50 лет и лицам из группы риска получить очередную дозу вакцины, если с момента их последней вакцинации прошло шесть месяцев», - сказал министр.

Напомним, ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об увеличении числа случаев заражения COVID-19 в мире.