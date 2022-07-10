Турция не будет откладывать военную операцию в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не намерена избегать или откладывать запланированную военную операцию на севере Сирии. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава военного ведомства Турции заявил, что на двусторонних встречах, которые Анкара проводила на полях саммита НАТО в Мадриде, никто не предлагал избегать военной операции на севере Сирии, а также указал на то, что президент республики Реджеп Тайп Эрдоган заявил о том, что «не может быть и речи о том, чтобы согласиться на такое».

«Мы сделали все, что необходимо сделать для обеспечения безопасности нашей страны, для обеспечения безопасности наших земель, под руководством нашего президента, и мы полны решимости делать это в будущем, слава Богу, мы на это способны», - заявил министр, комментируя вопрос о том, получала ли Анкара на саммите НАТО в Мадриде совета отложить планируемую военную операцию на севере Сирии.

Напомним, ранее турецкий лидер заявил, что Анкара работает над проведением военной операции на севере Сирии, отметив, что все может произойти «внезапно».