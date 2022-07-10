Экс-глава Минобороны Британии Пенни Мордонт объявил о выдвижении на пост премьер-министра Фото: REUTERS

Младший министр по торговой политике Великобритании и бывший глава Министерства обороны Пенни Мордонт в воскресенье, 10 июля, официально объявила о выдвижении на пост премьер-министра.

На своей странице в Twitter министр опубликовала видео, а также ссылку на сайт своей предвыборной кампании.

В 2019 году Пенни Мордонт стала первой в истории Великобритании женщиной, которая возглавила Министерство обороны. На этой должности она проработала около трех месяцев.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 мая, официально о своем выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании объявил бывший министр финансов Риши Сунак. Позже о своих планах включить в борьбу за пост главы британского правительства сообщили экс-глава Минздрава Саджид Джавид и бывший министр иностранных дел Джереми Хант.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 7 июля, Борис Джонсон заявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Незадолог до этого появилось сообщение о том, что число политиков, которые покинули британский кабмин на фоне правительственного кризиса, возросло до 50 за последние два дня.