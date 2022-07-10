Минобороны РФ заявило об уничтожении до 100 украинских военных на керамическом комбинате в Славянске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в воскресенье, 10 июля, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации ударом ракет по керамическому комбинату в Славянске уничтожили до 100 украинских военных.

«Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянске. Уничтожено до 100 человек личного состава», - заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Официальный представитель Министерство обороны РФ сообщил также, также в результате удара было уничтожено свыше 1 тысячи снарядов к гаубицам Соединенных Штатов М777. Кроме того, по словам Конашенкова, были уничтожены примерно 700 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки уничтожены: 17 пунктов управления, четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град"», - заявил также представитель министерства.